Великобритания начала расследовать отмывание российских денег в Deutsche Bank

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Прайм со ссылкой на Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.