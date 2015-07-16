Гривня на межбанке укрепилась до 22,05 за доллар

В четверг, 16 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,95/22,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9298/24,0367 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3854/0,3874 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,0133 грн/долл., к этому часу заключено 185 сделок на сумму 72,34 млн долл.