Еврогруппа выделит Греции 7 миллиардов евро срочного кредита

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает ZN.UA. Данное решение было принято сегодня после положительного голосования Греции по поддержке реформ и мер экономии, на которые согласился на переговорах с ЕС и другими кредиторами премьер Алексис Ципрас.

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Данная сумма должна быть выделена Греции, чтобы страна избежала очередного дефолта - правительство должно выплатить 3,5 млрд евро Европейскому Центробанку - одному из "тройки" ключевых кредиторов Греции. Официально решение будет объявлено в пятницу. Согласно сообщению, средства будут выделены из фонда Европейского механизма финансовой стабилизации (EFSM), обязанность по которому распределяют между собой все страны ЕС, в отличие от Европейского стабилизационного механизма (ESM), за который отвечают только 19 стран еврозоны.