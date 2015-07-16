Еврогруппа выделит Греции 7 миллиардов евро срочного кредита

13:51, 16 июля 2015
Финансы
515

Еврогруппа, которая включает в себя министров финансов стран Евросоюза, согласовала выделение Греции бридж-кредита на сумму 7 млрд евро.

REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает ZN.UA.  Данное решение было принято сегодня после положительного голосования Греции по поддержке реформ и мер экономии, на которые согласился на переговорах с ЕС и другими кредиторами премьер Алексис Ципрас.

Читайте такжеПарламент Греции одобрил законопроект для получения помощи кредиторов

Данная сумма должна быть выделена Греции, чтобы страна избежала очередного дефолта - правительство должно выплатить 3,5 млрд евро Европейскому Центробанку - одному из "тройки" ключевых кредиторов Греции.  Официально решение будет объявлено в пятницу.  Согласно сообщению, средства будут выделены из фонда Европейского механизма финансовой стабилизации (EFSM), обязанность по которому распределяют между собой все страны ЕС, в отличие от Европейского стабилизационного механизма (ESM), за который отвечают только 19 стран еврозоны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter