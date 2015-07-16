Bloomberg: в России - "коллапс потребительской экономики"

Агентство Bloomberg констатирует «коллапс потребительской экономики» в России. Такой вывод следует из опроса экспертов, проведенный агентством, передает «Газета.Ru».

Аналитики полагают, что по итогам июня реальные доходы россиян упадут восьмой месяц подряд, что является абсолютным антирекордом за последние 15 лет.

Читайте такжеЧисло бедных в России достигло критической отметки – 22 миллиона человекЭксперты уверены, что падение доходов приведет к дальнейшему падению объемов розничных продаж. Опрошенные агентством эксперты полагают, что по итогам июня объемы розничных продаж в России рухнут на 8,9% в годовом выражении.

Агентство отмечает, что российская экономика перестраивается в сторону промышленности и военно-оборонного сектора за счет потребителей. По мнению опрошенных экспертов, этот сдвиг также негативно отразился на потребительском спросе и объемах продаж розничного рынка.

Аналитики также напомнили, что рубль по итогам 2014 года стал худшей валютой года, продемонстрировав падение сравнимое с 1998 годом. Более того, в этом году рубль по-прежнему находится под мощным давлением, несмотря на небольшой отскок, российская валюта остается на втором месте среди худших валют мира.