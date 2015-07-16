В Минэкономразвития считают, что мораторий на проверку бизнеса должен быть продлен

Мораторий на проверку бизнеса, введенный в августе 2014 года, доказал свою эффективность и должен быть продлен до завершения реформирования контролирующих органов, заявила на брифинге заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко.

"Мораторий - это временная мера, но очень эффективная, потому что предпринимательство сейчас находится в не лучшей форме. Одним из главных элементов должно стать уменьшение давления на малый и средний бизнес, и один из самых эффективных методов для этого - продление моратория", - сказала Клименко.

Читайте такжеМораторий на проверки бизнеса продлили до конца годаПо ее словам, за время действия моратория с 2014 по 2015 год количество плановых проверок сократилось на 83%, внеплановых - на 44%, а количество финансовых санкций к юридическим лицам сократилось в 4 раза, а к физлицам - в 8 раз.

"Мы получаем большое количество обращений от бизнеса о необходимости продления моратория до тех пор, пока не будет проведена реформа контролирующих органов в Украине. На данный момент у нас огромное количество контролирующих органов, которые не координируются между собой и создают хаос во время проверок", - отметила замминистра.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года. В конце июня министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сказал, что мораторий на проверки бизнеса должен быть продлен до конца 2015 года. По его словам, отсутствие проверок является важным методом поддержки бизнеса на период реформы регуляторной системы.

Министерство экономического развития и торговли планирует обязать контролирующие органы публиковать на своих сайтах перечень объектов проверки, а также размещать информацию обо всех проведенных проверках субъектов хозяйствования в специальной автоматизированной системе.