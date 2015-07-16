Европейский стабфонд: банковская система Греции упадет в случае провала переговоров

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление руководителя Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клауса Реглинга.

По словам Реглинга, крах четырех крупнейших кредитно-финансовых институтов Греции приведет не только к "катастрофическим последствиям" для самой страны, но и негативно повлияет на всю еврозону.

Впрочем, он исключает опасность так называемого "эффекта домино". Ранее, по его словам, "кризис мог быстро перекинуться на другие страны еврозоны".

"Эта угроза уже неактуальна, поскольку другие страны выполнили свои обязательства", - отметил Реглинг, приводя пример Испании, Португалии и Ирландии, которым удалось улучшить свою экономическую ситуацию.

Для Греции, с точки зрения главы ESM, сейчас важно осуществить рекапитализацию и реструктуризацию банков.

Реглинг также считает, что ESM выплатит около 50 миллиардов евро в рамках очередного пакета финансовой помощи в размере 85 миллиардов евро.

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"Я ожидаю, что большую часть предоставит ESM, вероятно, 50 миллиардов, ведь в пакет помощи приобщается также Международный валютный фонд", - отметил он.