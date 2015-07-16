Европейский центробанк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне

Европейский центробанк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%. Данное решение было принято Советом управляющих ЕЦБ на заседании в четверг, 16 июля, сообщается на сайте регулятора.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне "-" 0,2%, ставка по маржинальным кредитам - 0,3%.

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Напомним, в сентябре 2014 года ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 базисных пунктов - с 0,15% до 0,05% годовых, обновив ее рекордно низкий уровень.

Как сообщал УНИАН, с января т.г. ЕЦБ реализует программу количественного смягчения. Ежемесячно регулятор выкупает государственные ценные бумаги на €60 млрд. Программа будет действовать до сентября 2016 года. Общий объем ликвидных денежных средств, который поступит в европейскую экономику, составит €1,1 трлн. ЕЦБ будет выкупать только долговые облигации с инвестиционным рейтингом. Приобретаемые ЕЦБ облигации будут иметь срок погашения от 2 до 30 лет. Однако для государств, которые получали помощь от ЕЦБ и МВФ, будут предусмотрены отдельные требования.