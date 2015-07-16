Госстат подсчитал, что в Украине за месяц стало на 25 тысяч безработных меньше

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных сократилось на 25 тыс. человек – до 443,9 тыс. человек. При этом количество людей, получающих материальную помощь по безработице, также снизилось на 14 тыс. человек – до 352,9 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице вырос на 3 грн – до 1221 грн.

В то же время конкурс на одну вакансию составил десять человек на одно место.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае не изменился по сравнению с апрелем и составил 1,8%.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам первых трех месяцев 2015 года составил 10% против 9,7% на конец 2014 года.