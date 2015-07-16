Розничная торговля в Украине за полгода снизилась на 25%

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-июне 2015 года снизился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 468,767 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 84,2% и 71,5%, до 4,1 млрд грн и 16,9 млрд грн соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота в I полугодии наблюдалось во Львовской (на 10,3%, до 26,3 млрд грн), Ривненской (на 11,7%, до 11,1 млрд грн) и Черновецкой (на 12,6%, до 8,1 млрд грн) областях.

При этом розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,9% - до 73,3 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2015 года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 385,234 млрд грн.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.