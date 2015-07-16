Депутаты ужесточили правила для банков-банкротов и усилили защиту вкладчиков

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка», направленный на совершенствование системы защиты вкладов населения и повышение институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект (№2029а) проголосовали 248 народных депутатов при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

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Принятие указанного законопроекта является одним из условий получения второго транша от Международного валютного фонда и средств Всемирного банка.

В частности, законом устанавливается криминальная ответственность руководителей или должностных лиц банка за внесение неправдивых сведений о вкладчике, что делает невозможной его идентификацию и затягивает начало осуществления выплат.

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Также законом расширяется перечень критериев, согласно которым банк может быть признан неплатежеспособным, а также перечень оснований для возмещения Фондом гарантирования средств по вкладам. В частности, фонд сможет не возмещать вклады с признаками дробления, а также средства, размещенные с признаками мошеннических действий.