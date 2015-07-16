СМИ: греческие банки откроются в понедельник
17:51, 16 июля 2015Финансы
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Все филиалы греческих банков возобновят свою работу в понедельник.
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на греческое агентство ANA-MPA.
В то же время в стране сохраняется лимит на снятие в банкоматах 60 евро в день.
"Граждане Греции могут накапливать сумму и снимать, например, 120 евро за два дня сразу", - говорится в сообщении.
Ранее министры финансов стран еврозоны утвердили решение о предоставлении Греции в июле 7 млрд евро временного финансирования (бридж-кредит).
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Как сообщал УНИАН, объем возможной помощи Греции может составить от 82 до 86 млрд евро на 3 года, однако греческие власти должны выполнить ряд условий.
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