Рада приняла все законы, необходимые для получения $3,2 миллиарда кредитов

В частности, парламент принял предусмотренный программой МВФ закон об улучшении системы гарантирования вкладов физических лиц (№2045-а), упрощающий процедуру получения вкладов и усиливающий ответственность владельцев неплатежеспособных банков, а также повышающий независимость Фонда гарантирования вкладов.

Кроме того, Рада приняла закон об отмене моратория на отчуждение имущества предприятий-должников «Нафтогаза» с госдолей больше 25% (№2956), а также два закона по повышению эффективности работы Антикоррупционного бюро (№2873 и №2879).

Также парламент утвердил закон о формировании тарифов в сфере ЖКХ, являющийся условием предоставления 300 млн долл. кредита от Японии и 200 млн долл. - от Германии.

Как сообщал УНИАН, Украина рисковала не получить 3,2 млрд долларов финансирования от Международного валютного фонда и Всемирного банка в случае непринятия парламентом пяти законов, среди которых правительственные законопроекты №2029а по жилищно-коммунальному хозяйству, №2045а о совершенствовании системы гарантировании вкладов, №2956 о финансировании дефицита НАК «Нафтогаз Украины», а также №2873 и №2879 по Антикоррупционному бюро.