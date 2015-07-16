Европейский центробанк увеличил экстренные кредиты греческим банкам

Такое решение принял ЕЦБ, заявил председатель правления финучреждения Марио Драги после проведения заседания относительно размера учетной ставки, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам Марио Драги, объем помощи греческим банкам вырастет таким образом на 900 млн евро в неделю. ЕЦБ пошел на такой шаг в ответ на запрос греческого национального банка. Эти кредиты будет выдавать греческим финансовым учреждениям нацбанк страны в замен на гарантии. Решение о выделении ELA-кредитов принимает совет ЕЦБ.

Греческим банкам срочно нужны средства, поскольку им грозит банкротство. На фоне сообщений о возможном выходе Греции из еврозоны немало клиентов банков сняли свои средства с банковских счетов. Поэтому банки испытывают существенные проблемы с ликвидностью.

Тем временем министры финансов стран Еврозоны дали согласие на старт переговоров с Грецией по выделению Афинам новой программы помощи в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM). Условием такой помощи должны стать будущие решения парламента страны относительно реформ.

Афины могут рассчитывать на "три года стабилизационной помощи" в рамках ESM, говорится в сообщении представителей Еврогруппы. Главы минфинов стран-членов еврозоны также одобрительно отозвались на решение греческого парламента, "своевременно и в целом приемлемый способ" принять реформы, необходимые для программы помощи.