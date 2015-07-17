Греция с понедельника начинает повышать НДС

"Для обеспечения плавного перехода к новому режиму НДС, Минфин примет необходимые меры для того, чтобы применение новых правил началось с 20 июля", - говорится в сообщении ведомства, пишет Прайм.

Новые повышенные ставки в 13% вместо 6,5% для гостиниц будут действовать с октября 2015 года - после окончания туристического сезона.

Однако уже сейчас повышается до 23% НДС на ряд продуктов и на проезд в общественном транспорте и в такси, на билеты на самолеты и суда, 23% будут платить и предприятия общественного питания - рестораны, таверны и так далее.

При рассмотрении законопроекта был повышен с 13% до 23% НДС на птицу, индеек, кроликов, сахар, масла и жиры, обработанные и переработанные продукты питания, дрова, автомобили для перевозки 10 или более лиц. Из-за увеличения НДС цены на эти продукты и услуги, как ожидается, в большинстве случаев подорожают примерно на 9%.

НДС в 23% будут облагать плату за репетиторство, частные уроки, курсы и преподавание иностранных языков.

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Ставка НДС в 13% будет действовать на электроэнергию, воду и некоторые продукты питания. Налогом в 6% облагаются лекарства, книги, журналы, газеты и билеты в театр.

Согласно расчетам казначейства Греции, повышение ставок НДС даст ежегодно 2,39 миллиарда евро (в 2015 году - 795 миллионов евро). Всего повышение налогов даст бюджету ежегодно порядка 3,2 миллиарда евро.

Так, увеличиваются ставки чрезвычайного налога солидарности. Для доходов свыше 30 тысяч евро в год он будет иметь обратную силу и будет применяться с 1 января 2015 года. Эта мера, по расчетам казначейства, даст 251 миллион евро.

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Повышается также с 5% до 8% налог на доходы президента Республики, председателя и заместителей председателя парламента, депутатов, премьер-министра и вице-премьера, министров и их, заместителей, представителей региональных и местных органов власти, депутатов Европарламента, мэров.