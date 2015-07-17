В правительстве подсчитали, что в мае средняя зарплата по Украине выросла

Кабинет министров Украины утвердил показатель средней заработной платы, необходимый для расчета и назначения пенсионных выплат, за май 2015 года на уровне 3578 грн 75 коп., что на 149 грн больше средней зарплаты апреля, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное (в системе общегосударственного пенсионного обеспечения - УНИАН) лицо в сумме 3578 гривен 75 копеек, который будет применяться при определении коэффициента заработной платы за май 2015 года при назначении пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРеальные доходы украинцев за год уменьшились на 23,5% - ГосстатКак сообщал УНИАН, в апреле этот показатель составил 3429 грн 94 коп., что на 47 грн больше средней зарплаты за март.

Кабинет министров Украины рассчитывает провести индексацию заработных плат и пенсий до конца 2015 года при условии прекращения войны и восстановления экономики. В частности, министр социальной политики Украины Павел Розенко отмечал, что размер минимальной зарплаты и пенсии может вырасти с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%.

4 июня президент Украины Петр Порошенко предложил правительству ускорить индексацию зарплат и пенсий, однако сделать это так, чтобы не спровоцировать гиперинфляцию. В тот же день Розенко сообщил журналистам, что правительство может принять решение об индексации зарплат и пенсий в соответствии с финансово-экономическими показателями первого полугодия этого года.