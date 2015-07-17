НБУ пояснил, что следует ожидать от нового закона о системе гарантирования вкладов

Принятый 16 июля парламентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка» позволит уменьшить социальное напряжение в стране и повысит доверие к банковской системе.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в сети Facebook.

Читайте такжеДепутаты ужесточили правила для банков-банкротов и усилили защиту вкладчиковНБУ отмечает, что реализация указанного закона повысит институциональную способность Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ускорит начало выплат вкладчикам.

Кроме того, регулятор подчеркивает, что принятие этого закона является чрезвычайно важным, учитывая взятые Украиной обязательства перед Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Нацбанк напомнил, что закон после подписания президентом Украины вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, законом о совершенствовании системы гарантирования вкладов устанавливается уголовная ответственность руководителей или должностных лиц банка за внесение неправдивых сведений о вкладчике, что делает невозможной его идентификацию и затягивает начало осуществления выплат. Также законом расширяется перечень критериев, согласно которым банк может быть признан неплатежеспособным, а также перечень оснований для отказа в возмещении Фондом гарантирования средств по вкладам. В частности, фонд сможет не возмещать вклады с признаками дробления, а также средства, размещенные с признаками мошеннических действий. Законопроект направлен на совершенствование процедуры выведения неплатежеспособных банков с рынка, им предусматривается существенное усиление защиты прав вкладчиков, а также расширение гарантий Фонда гарантирования на вклады физических лиц – предпринимателей.