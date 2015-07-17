Яценюк готовит передачу нескольких таможен в управление британской компании

Правительство Украины ожидает окончания процесса переговоров о передаче нескольких таможен в управление британской компании, заявил в ходе Часа вопросов к правительству премьер министр Украины Арсений Яценюк.

Премьер напомнил, что правительство проводит переговоры о передаче отдельных таможен в управление британской компании.

«Мы ожидаем завершения переговоров», - сказал премьер, не указав конкретной даты.

По его словам, у выбранной правительством компании был опыт по управлению таможнями как в некоторых странах - членах ЕС, так в других государствах.

«Передадим несколько таможен в управление британской компании, чтоб показать, что у нас есть не только новая культура общения на таможнях, а что доходы на тех таможнях, которые управляются старыми коррумпированными украинскими чиновниками, и доходы на тех таможнях, которые управляются британской компанией, существенно отличаются», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в ходе публичного преставления реформы Государственной фискальной службы в июне премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины.

По словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, правительство Украины обсуждает вопрос передачи управления таможенной службы на аутсорсинг иностранной компании. Он отметил, что аутсорсинг управления таможней применялся в ряде стран с переходной экономикой с привлечением для этих целей в том числе британской компании Сrown Agents.

При этом заместитель главы Государственной фискальной службы, глава таможни Константин Ликарчук отмечал, что идея передачи функций таможни на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля.

По его словам, такое решение потребует принятия дополнительных изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию.