У Гонтаревой решили ликвидировать банк "Киевская Русь"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Киевская Русь», в котором с 19 марта работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Киевская Русь» неплатежеспособным 19 марта, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в этот банк временную администрацию.

Решение Нацбанка относительно банка «Киевская Русь» принято в связи с неспособностью акционеров банка обеспечить его капитализацию по результатам стресс-теста, проведенного в 2014 году.

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Банк «Киевская Русь» не обеспечил в установленные сроки выполнения плана капитализации по увеличению капитала банка

Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.