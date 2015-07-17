Гонтарева считает, что пока рано отменять валютные ограничения

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на встречу главы НБУ с 400 представителями международного бизнеса в Украине, членами Европейской Бизнес Ассоциации.

По ее словам, снятие антикризисных ограничений невозможно без кардинальных сдвигов в экономической системе нашего государства.

Кроме того, глава НБУ отметила, что имеющаяся законодательная база по вопросам валютного регулирования требует пересмотра и актуализации с учетом имплементации норм и стандартов ЕС.

"Не следует также забывать, что Украина сегодня находится в условиях Программы МВФ. Все валютные ограничения, введенные Национальным банком в связи с ухудшением состояния платежного баланса, определены условиями этой программы. Снятие отдельных ограничений на валютном рынке требует проведения дополнительных консультаций с МВФ и должно отвечать определенным Программой срокам и последовательности", - цитируются в сообщении слова Гонтаревой.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НБУ заявила, что Национальный банк Украины отменит административные ограничения на валютном рынке после достижения Министерством финансов соглашения с кредиторами о реструктуризации части внешнего долга Украины.

Национальный банк Украины в июне принял решение продлить на три месяца, до 3 сентября 2015 года, действие ряда ограничений на валютном рынке. В частности, НБУ продлил до 3 сентября требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, ограничение по 90-дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов и ограничение на покупку банками безналичной валюты по собственным операциям до 0,1% регулятивного капитала в день. Регулятор также продлил ограничения на снятие наличной валюты по депозитам до эквивалента 15 тыс. грн в сутки и по продаже наличной валюты до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки. Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних трех месяцев.