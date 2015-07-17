Гривня так и остается ниже 22 за доллар

В пятницу, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,02/22,08.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9775/24,0429, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3875/0,3887.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,0480 грн/долл., к этому часу заключено 193 сделки на сумму 79,83 млн долл.