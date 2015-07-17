Евро упадет не из-за кризиса в Греции, а на фоне ситуации в США - прогноз DW

На мировом валютном рынке все последние дни падает курс евро к доллару: если 10 июля он составлял почти 1,12, то в ходе торгов в четверг, 16 июля, он опускался до уровня 1,08 с половиной. Самое удивительное в этом весьма быстром движении вниз состоит в том, что оно происходит на фоне (пока) довольно успешных попыток предотвратить выход Греции из еврозоны, пишет DW.

В ночь на 16 июля парламент в Афинах утвердил первый пакет необходимых для получения денег реформ, но распродажу евро это в четверг не остановило, хотя на европейском фондовом рынке курсы акций растут на этих новостях уже который день, причем весьма бурно.

Получается, что валютный рынок Forex либо отрицательно относится к попыткам удержать греков в еврозоне, либо реагирует на совершенно иные факторы. В экспертных кругах царит практически единодушное мнение, что дело тут не в Греции, а в Федеральной резервной системе США (ФРС).

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаПосле семи лет антикризисной политики, в ходе которых учетные ставки оставались практически на нулевом уровне, американский Центробанк готовится теперь положить конец политике сверхдешевых денег и начать повышать те проценты, под которые он снабжает рынок ликвидностью.

Именно эта перспектива и движет сейчас обменным курсом. При этом происходит не столько ослабление евро, сколько укрепление доллара, ведь капитал, как правило, всегда перетекает туда, где процентные ставки выше и где есть ожидания их дальнейшего роста.

А ожидания эти были подогреты как раз в те самые дни, когда внимание общественности, во всяком случае в Европе, было всецело приковано к Греции, а поэтому некоторые прозвучавшие за океаном ключевые заявления остались незамеченными. Так, волна продаж евро или, точнее говоря, покупок долларов началась в пятницу, 10 июля (и продолжилась в понедельник, 13 июля) после того, как глава ФРС Джанет Йеллен, выступая в американском Кливленде, назвала "уместным" повышение процентной ставки "когда-нибудь в этом году".

Это был тот сигнал, которого ждали участники рынка. В среду, 15 июля, отчитываясь перед конгрессом США, Джанет Йеллен фактически повторила свое высказывание про то, что настало время начинать нормализацию денежной политики, и дала довольно оптимистичную оценку состояния американской экономики. Оно, по мнению главы ФРС, достаточно стабильно, чтобы выдержать удорожание кредитов, несмотря на угрозы, исходящие сейчас от долгового кризиса в Греции и обвала бирж в Китае.

А буквально несколько часов спустя Джон Уильямс, глава отделения ФРС в Сан-Франциско, прямо заявил журналистам: "Сентябрь очень хорошо подошел бы для повышения". Более того, он высказал предположение, что за первым шагом до конца года вполне мог бы последовать второй. Именно эти слова и привели к тому, что 16 июля курс евро упал ниже отметки 1,09. Теперь участники рынка настраиваются на то, что учетные ставки вырастут в США как в сентябре, так и в декабре.

А это означает, что падение евро до уровня 1,08-1,09 - далеко не предел.