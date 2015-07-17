Пенсии участников боевых действий, АТО и инвалидов войны освобождены от налогов

Верховная Рада Украины 17 июля приняла во втором чтении и в целом проект закона №2781 о внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно отмены налогообложения пенсий инвалидов войны. За документ проголосовали 229 народных депутата.

Законопроект подан в Раду 5 мая 2015 года народными депутатами Александром Третьяковым, Глебом Загорием (партия «Блок Петра Порошенко») и Максимом Бурбаком (партия «Народный фронт») – членами профильного комитета по вопросам ветеранов и инвалидов.

«Сегодня в Украине около 23 тыс. инвалидов войны и 7 тыс. участников боевых действий. Значительная часть из них каждый месяц платят 10% налога с пенсий, в том числе люди, которым уже более 90 лет. Очевидно, что эти средства аморально удерживать с тех, на которых мы равняемся и кем гордимся. Принятый закон восстанавливает справедливость, возвращая полную сумму пенсии, которую заработал человек, рискуя своей жизнью», - сказал соавтор законопроекта народный депутат Глеб Загорий.

Принятый законопроект вносит в ст. 164 Налогового кодекса подпункт 164.2.19, согласно которого не облагаются налогом пенсии участников боевых действий в период Второй мировой войны, АТО, инвалидов войны и лиц, на которых распространяется действие статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».