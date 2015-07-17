Россия предоставит Беларуси очередной кредит для погашения старых долгов

Правительство России одобрило соглашение о предоставлении Беларуси госкредита в рублях на сумму, эквивалентную $760 млн, передает БЕЛТА.

В соответствующем распоряжении Кабмина РФ отмечается, что кредит предоставляется для обслуживания и погашения кредитов, выданных ранее Беларуси Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.

Кредит будет погашаться 13 равными полугодовыми долями 15 февраля и 15 августа каждого года, при этом первый платеж должен поступить 15 февраля 2019 года.

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Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам в Москве, что Беларусь обратилась к России о предоставлении ей кредита на $3 млрд.

Корреспонденту БЕЛТА пояснили в Министерстве финансов Беларуси, что республика в первой половине 2015 года подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭс (теперь переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). В начале июля Евразийский банк развития проинформировал, что ЕФСР готовит заключение по заявке Беларуси на получение кредита.