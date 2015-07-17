В Украине впервые продали неплатежеспособный банк инвестору

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал компании Agro Holding (UKRAINE) Limited, которая является дочерней компанией американского инвестиционного фонда NCH Capital (США), неплатежеспособный «Астра Банк» за 92,1 млн грн, сообщается на сайте фонда.

«Фонд гарантирования впервые реализовал такой способ вывода неплатежеспособного банка с рынка как продажа неплатежеспособного банка инвестору. Это означает, что платежеспособность «Астра Банка» должна быть восстановлена владельцем банка в течение 30 дней», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с целью контроля за процессом выполнения инвестором своих обязательств фонд назначил в банк своего куратора Вадима Кононца.

Фонд отмечает, что, благодаря продаже банка, все вкладчики, включая юридических лиц и физических лиц, чьи вклады превышают 200 тыс. грн, смогут вернуть свои вклады в определенные договорами сроки. Кроме того, фонд не будет тратить свои средства на вывод банка с рынка, в том числе на выплату гарантированной суммы.

Также сообщается, что средства от продажи банка пополнили финансовые ресурсы Фонда гарантирования, что будет способствовать повышению его финансовой устойчивости и, соответственно, экономии средств государственного бюджета.

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«Фонд считает, что заключение такого соглашения с иностранным инвестором является положительным сигналом о начале процесса восстановления банковской системы Украины и ее экономики в целом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 марта признал неплатежеспособным «Астра Банк».

Решение относительно «Астра Банка» регулятор объясняет проведением банком рисковой деятельности. НБУ отмечает, что банк разместил значительные объемы средств на корреспондентском счете в неплатежеспособном "Дельта Банке".

Справка УНИАН. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка».