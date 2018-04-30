Баланс недели: запах американских денег, навстречу МВФ и чистка банков

Громко анонсированная инвестиционная конференция Украина-США в Вашингтоне, прошедшая 13 июля, стала значимым событием в плане развития отношений между двумя странами, хоть и представляла собой в большей степени презентацию усилий правительства Украины по улучшению инвестклимата.

Премьер Арсений Яценюк был принят в американской столице на беспрецедентно высоком уровне, лично встретился с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом.

И хотя представители США дежурно поприветствовали украинскую делегацию с достигнутыми успехами, настороженность в отношении приверженности реформам была видна невооруженным взглядом.

«Я буду в Киеве в октябре, и это будет возможностью для меня и премьер-министра (Яценюка) оценить, где мы находимся, оценить все достижения и, что важно для всех присутствующих, публично отпраздновать весь прогресс, который вы совершите. Если вы считаете это вызовом, то, пожалуйста, считайте», - подчеркнула министр торговли США Пенни Прицкер.

Тем не менее, правительственная делегация все же достигла определенных успехов на поприще привлечения иностранных прямых инвестиций.

В частности, американский инвестиционный фонд Horizon Capital, соосновательницей которого является министр финансов Наталья Яресько, вошел в капитал лидера украинского онлайн-ритейла rozetka.ua.

Что касается энергетического сектора, то Украине в рамках инвест-конференции удалось достичь договоренностей с американской компанией Frontera Resources Corporation о строительстве LNG-терминала по приему сжиженного газа, импорт которого планируется обеспечить при помощи мощностей компании в Грузии.

Кроме того, Украина подписала меморандум с европейским подразделением американской компании Riverstone об увеличении закупок газа для отечественной промышленности.

В этой связи вице-президент США Джо Байден пообещал обеспечить увеличение объемов реверса газа из Европы.

«Мы работаем с Украиной для обеспечения ее безопасности, энергетической безопасности. Перед лицом России, прекратившей поставки газа в прошлом году, мы работаем очень плотно. Премьер-министр (Яценюк) не даст соврать, мы работаем очень интенсивно с восточноевропейскими лидерами с целью убедить соседей Украины увеличить реверсные поставки газа в страну. Мы продолжим попытки максимизировать эти поставки», - сказал он.

Что касается инфраструктурных проектов, то американская сельскохозяйственная компания Cargill, ранее выразившая намерение построить зерновой терминал в порту «Южный», приняла решение увеличить инвестиции в инфраструктуру порта и строительство терминала на сумму около 100 млн долл.

Также украинская делегация достигла договоренностей и на поприще кредитования сельскохозяйственного сектора - представители бизнеса Соединенных Штатов Америки выразили готовность предоставить нашей стране сельхозтехнику на сумму 1 млрд долл. При этом Кабинет министров начал переговоры с партнерами из США и Канады относительно строительства в Украине заводов по производству сельскохозяйственной техники.

Довольно успешный вояж премьера в Вашингтон продолжился официальным визитом в Канаду, где стороны достигли соглашения об условиях зоны свободной торговли.

По словам торгового представителя Украины Натальи Мыкольской, соглашение о ЗВТ с Канадой откроет для украинских экспортеров 98% рынка этой страны, включая важные сельскохозяйственные и промышленные товарные группы.

Украина со своей стороны отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующим устранением других тарифов в течение 3, 5 и 7 лет.

«Среди основных продуктов из Украины, которые выиграют от беспошлинного доступа на канадский рынок, - подсолнечное масло, сахар, шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки и пиво, одежда, керамика, железо, сталь и минералы. Кроме того, Канада исключит все внеквотные тарифы для продуктов первичной обработки, таких как молочные продукты, мясо птицы, яйца», - отметила Мыкольская.

Стоит отметить, что товарооборот Украины с Канадой в январе-мае текущего года составил всего лишь 13 млн долл., в то время как потенциальный товарооборот между странами превышает 400 млн долл.

Благоразумная Рада и долговая ситуация

Народные депутаты, затянувшие голосование за 5 законов, предусмотренных программой МВФ, на минувшей неделе все же их приняли.

Эти законы открывают Украине дорогу к получению 3,2 млрд долл. кредитов от международных партнеров, включая 1,7 млрд долл. второго транша МВФ, 1 млрд долл. - от Всемирного банка, 300 млн долл. - от Японии и 200 млн долл. - от Германии.

Обязательные требования программы МВФ предусматривали принятие закона об улучшении системы гарантирования вкладов физических лиц, упрощающего процедуру получения вкладов и усиливающего ответственность владельцев неплатежеспособных банков, а также повышающего независимость Фонда гарантирования вкладов.

Кроме того, Рада приняла закон об отмене моратория на отчуждение имущества предприятий-должников «Нафтогаза» с госдолей более 25%, а также два закона для повышения эффективности работы Антикоррупционного бюро.

Таким образом, для выполнения ключевых требований программы МВФ Украине на данном этапе не хватает лишь одного пункта - достижения договоренности с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму до 15,3 млрд долл.

Ранее Верховная Рада по представлению правительства приняла закон, предоставляющий право Кабмину объявлять мораторий на выплату внешних долгов в случае срыва переговоров о реструктуризации.

Тем не менее, Международный валютный фонд выразил готовность предоставить нашей стране второй транш кредита, даже если будет введен мораторий на выплату ряда внешних коммерческих долгов.

По словам заместителя министра финансов Артема Шевалева, правительство не станет объявлять мораторий на выплаты по ряду внешних коммерческих долгов (что означает, по сути, технический дефолт), если ему удастся достичь прогресса в переговорах с кредиторами до проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда, которое ожидается в конце июля.

Но до последнего времени прогресса в переговорах достичь не удавалось.

В ходе выступления на инвестиционной конференции Украина-США Яценюк призвал кредиторов принять предложение нашей страны.

«Я прошу кредиторов объединиться и быть конструктивными. Это - реальная помощь населению Украины. Я прошу принять предложение Украины о реструктуризации долга, это - критически важно», - сказал он.

Вместе с тем, Министерство финансов США заявило о полной поддержке своевременного завершения переговорного процесса.

На фоне этих громких заявлений и состоялась первая личная встреча министра финансов Натальи Яресько и Комитета кредиторов 15 июля в Вашингтоне, на которой переговоры сдвинулись с мертвой точки.

Согласно совместному заявлению Комитета и Минфина, сторонам удалось достичь значительного прогресса, а дополнительная встреча для скорейшего завершения проводимой долговой операции состоится на следующей неделе.

Таким образом, минувшая неделя дала надежду на макрофинансовую стабилизацию в стране не только за счет кредитных средств международных партнеров, но и за счет завершения эпопеи с украинской долговой операцией.

Банковская система: без балласта и мусора

В рамках процесса очистки банковской системы, который стартовал в 2014 году, Нацбанк признал неплатежеспособными уже 53 финучреждения. При этом сумма выплат, которые Фонд гарантирования должен осуществить в отношении 1 млн вкладчиков, составляет 56 млрд грн.

На фоне надежд на макрофинансовую стабилизацию глава НБУ Валерия Гонтарева объявила, что процесс очистки банковской системы можно считать завершенным.

«Нацбанк завершил очистку банковской системы», - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по финансовой политике.

Кроме того, Гонтарева выразила уверенность в том, что банки первой и второй групп по активам, в которые входят крупнейшие финансовые институты, уже не находятся в зоне риска, и ни один из них не будет объявлен неплатежеспособным.

Тем не менее, не обошлось и без ложки дегтя - судьба входящего в группу крупнейших банка «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго до сих пор находится под вопросом.

По словам Гонтаревой, НБУ признает банк неплатежеспособным в случае невыполнения его акционером утвержденного плана капитализации банка.

«Все написано на бумаге. Если акционер выполнит свои обязательства - все будет хорошо, если нет - в Фонд гарантирования… Срок - до конца лета», - сказала она.

Еще одной позитивной новостью от финансового регулятора стала готовность отменить административные ограничения на валютном рынке в случае достижения договоренности с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.

«Мы с Международным валютным фондом уже создали программу отмены валютных ограничений. Следующая большая отмена ограничений будет после того, как наше Министерство финансов закончит реструктуризацию долга. Если в июле завершит - то в июле, если в сентябре - то в сентябре», - подчеркнула Гонтарева.

Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних трех месяцев.

Таким образом, на фоне позитивных новостей из Вашингтона украинский бизнес, наконец, может всерьез рассчитывать на отмену валютных ограничений, а украинские граждане - на то, что их вклады не сгинут в очередном лопнувшем банке.

На следующей неделе Украина будет ожидать результатов завершающего раунда переговоров с кредиторами и новостей от МВФ, а многие украинские финансовые компании опубликуют отчетность за первое полугодие, которая отобразит состояние частного сектора в период кризиса.

Максим Шевченко (УНИАН)