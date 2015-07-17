Евросоюз официально утвердил кредит Греции на 7 миллиардов евро

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, передает "ЕвроПравда". "17 июля 2015 года Совет ЕС принял решение о предоставлении до 7,16 млрд евро краткосрочной финансовой помощи Греции в рамках Европейского финансового стабилизационного механизма (EFSM)", - говорится в заявлении.

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Как отмечается, кредит будет с максимальным сроком погашения до трех месяцев и будет выплачиваться двумя траншами.

Это позволит Греции погасить свои долги перед МВФ до тех пор, пока страна не начнет получать финансирование в рамках новой программы Европейского стабилизационного механизма (ESM).