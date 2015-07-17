Украинская валюта и сегодня не смогла преодолеть барьер в 22 гривни за доллар

В пятницу, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,02/22,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9291/23,9921 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3862/0,3875 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,0148 грн/долл., к этому часу заключено 570 сделок на сумму 392,78 млн долл.