СМИ: Казахстан заблокирует повышение российских пошлин для Украины

Казахстан не будет использовать в двусторонней торговле с Украиной положения приложения №6 Соглашения о создании режима свободной торговли в рамках СНГ.

Как стало известно "Европейской правде", такое обязательство является одним из положений Протокола, принятого по результатам двенадцатого заседания украинско-казахстанской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, приложение №6 Соглашения о создании режима свободной торговли в рамках СНГ дает возможность странам-членам Таможенного союза в одностороннем порядке повышать таможенные ставки на товары из стран СНГ, заключивших соглашения свободной торговли с третьими странами – если этот режим наносит ущерб их национальной экономике.

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По сути, этот пункт был принят ради блокировки заключения Соглашения об ассоциации с ЕС Украиной и Молдовой.

Официальная Москва неоднократно заявляла, что намерена воспользоваться этой возможностью сразу после того, как с начала 2016 года заработает режим свободной торговли Украины и ЕС. Для недопущения этого сейчас работает трехсторонняя комиссия, которая должна найти возможности устранения причин, которые могут нанести ущерб российской экономике от режима свободной торговли Украины с ЕС.

В этом контексте нынешнее обязательство Казахстана чрезвычайно важно для Украины. Россия может повышать таможенные ставки только вместе с другими странами Евразийского союза: Белоруссией, Казахстаном и Арменией.

Соответственно, отказ Казахстана от использования приложения №6 существенно усложнит России выполнение ее угроз.