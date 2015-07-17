Официальный курс гривни упал ниже 22 за доллар

Украинская валюта продолжает дешеветь.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2201.4924 (17 июля – 2198.6687); Читайте такжеЯресько: технический дефолт не повлияет на курс гривни, а наоборот - может его улучшить 100 евро – 2397.2051 (17 июля – 2389.2933); 10 российских рублей – 3.8730 (17 июля – 3.8607). Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 22,02/22,08.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter