Согласно опубликованным данным, Китай обогнал Россию по объему золотого запаса, заняв пятое место в мире, сообщает агентство Bloomberg.

Так, по состоянию на конец июня НБК располагал 53,31 млн тройских унций аффинажного золота (1658 тонн), тогда как российские запасы составляют около 1238 тонн. По состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов ЦБ РФ достиг 40,2 млн унций (1,25 тыс. тонн), пишет ZN.UA.

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За последние шесть лет Китай увеличил запасы на 57% - с 33,89 млн унций (1054 тонны) на конец мая 2009 года.

Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), первое место в мире по запасам аффинажного золота занимают США - 8 тыс. 133,5 тонны.

В то же время, как отмечает The Financial Times, Китай является мировым лидером по объемам закупки золота. В первом квартале центробанки и государственные ведомства увеличили покупки золота 17-й квартал подряд.