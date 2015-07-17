Китай обогнал Россию по объему золотого запаса, заняв пятое место в мире
Впервые с 2009 года народный банк Китая опубликовал данные о резервах золота.
Согласно опубликованным данным, Китай обогнал Россию по объему золотого запаса, заняв пятое место в мире, сообщает агентство Bloomberg.
Так, по состоянию на конец июня НБК располагал 53,31 млн тройских унций аффинажного золота (1658 тонн), тогда как российские запасы составляют около 1238 тонн. По состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов ЦБ РФ достиг 40,2 млн унций (1,25 тыс. тонн), пишет ZN.UA.
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За последние шесть лет Китай увеличил запасы на 57% - с 33,89 млн унций (1054 тонны) на конец мая 2009 года.
Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), первое место в мире по запасам аффинажного золота занимают США - 8 тыс. 133,5 тонны.
В то же время, как отмечает The Financial Times, Китай является мировым лидером по объемам закупки золота. В первом квартале центробанки и государственные ведомства увеличили покупки золота 17-й квартал подряд.