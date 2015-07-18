СМИ: Закрытие банков на 3 недели обошлось Греции в 3 миллиарда евро

Закрытие банков и контроль за движением капитала на три недели в Греции обошлись стране в три миллиарда евро, не включая потери в туристическом секторе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Kathimerini.

Банки в Греции закрыты с 29 июня на фоне ажиотажного снятия денег со счетов после объявления референдума о соглашении с международными кредиторами. Правительство объяснило введение банковских каникул "чрезвычайными обстоятельствами, срочной и непредвиденной необходимостью защитить греческую финансовую систему и экономику Греции в целом в связи с недостатком ликвидности" из-за отказа ЕЦБ предоставлять ликвидность.

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Даже если в ближайшие недели кредитная система вернется к норме, греческому рынку потребуется еще много времени, чтобы восполнить ущерб, понесенный им во время закрытия банков. Как сообщает издание со ссылкой на экспертов в сфере торговли, только сфера розничной торговли Греция понесла потери в размере 600 миллионов евро, при этом самый сильный удар пришелся на сектор одежды. Экспорт также сильно пострадал, потеряв 240 миллионов евро.