Банки в Греции завтра снова откроются после трехнедельного перерыва

Как сообщает Deutsche Welle, в то же время останутся в силе ограничения на выдачу наличных средств.

За неделю граждане смогут снять со своих счетов не более 420 евро, также и за один раз. Ранее сумма наличных ограничивалась 60 евро в день.

Также остаются в силе ограничения в отношении переводов средств за границу.

Возвращение банков к работе с клиентами, как отмечает издание, стало возможным благодаря увеличению Европейским центральным банком (ЕЦБ) суммы экстренного кредитования банков.

Кроме того, на прошедшей неделе министры финансов стран-членов ЕС приняли решение о предоставлении Греции бридж-кредита в размере 7 млрд евро из стабилизационного фонда ESFM. Ожидается, что выделенные европейскими партнерами средства позволят стабилизировать ситуацию в Греции до начала поступления средств в рамках третьего пакета финансовой помощи.

Кроме того, на следующей неделе состоятся переговоры между новым правительством Греции и международными кредиторами о деталях финансирования страны, которой угрожает дефолт.

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Как сообщал УНИАН, «банковские каникулы» в Греции был введены 28 июня, после того как переговоры Афин с международными кредиторами зашли в тупик, а ЕЦБ принял решение не увеличивать объем экстренной финансовой помощи Банку Греции.

3 июля Европейский фонд финансовой стабильности констатировал дефолт Афин по обязательствам перед ним, а 1 июля Греция стала первой страной, которая оказалась в состоянии дефолта в отношении МВФ.

ЕС потребовал от Греции предоставить новую стабилизационную программу по выходу из долгового и экономического кризиса.

На референдуме 5 июля 61,31% греков высказались против жестких условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

После этого МВФ отказался кредитовать Грецию.

11 июля парламент Греции поддержал план урегулирования долговой проблемы. Проект экономических реформ содержит сразу несколько пунктов, против которых греки проголосовали на референдуме 5 июля.

16 июля парламент Греции одобрил жесткие меры экономических реформ, которых европейские лидеры требовали в обмен на новый план спасения.