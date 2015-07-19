В Минэкономразвития анонсировали появление почетных торговых атташе
Вскоре продвижением торговых интересов Украины займутся зарубежные офисы Торгового представителя Украины, а также почетные торговые атташе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"При всем уважении к представителям нашей дипломатии, но торгово-экономическими отношениями должны заниматься не дипломаты, а специалисты по продвижению товаров и услуг на внешних рынках",- подчеркнула Микольская.
"Сейчас МЭРТ и я лично работаем над выполнением поручению премьера о создании офисов Торгового представителя за рубежом (как это предусмотрено Положением, утвержденным КМУ)",- пишет торговый представитель Украины.
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Кроме того, сейчас рассматривается введение института почетных торговых атташе (название приблизительное) - волонтеров, которые готовы работать на иностранных рынках для продвижения украинских товаров и услуг.
Соответствующие наработки и проекты нормативных-актов Минэкономразвития представит к концу лета.