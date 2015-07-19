Яценюк заявил о создании Нацагентства по занятости

Об этом он рассказал 19 июля в "10 минутах с премьер-министром", передает "Украинская правда".

"Служба занятости не дает работы, она вытягивает деньги из бюджета и время у людей, которые хотят трудоустроиться. Мы переходим к созданию Нацагентства по занятости", - заявил глава правительства.

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"Фактически это компания, которая должна заниматься трудоустройством каждого человека, подобрать лучшую работу, провести переквалификацию и оценить рынок труда на будущее. И это должно быть связано с образованием", - отметил Яценюк.

Кроме того, он отметил, что госзаказ, который государство финансирует сегодня, будет обязательно связано с теми профессиями, в которых нуждается украинская экономика.