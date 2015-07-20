Британская Barclays намерена сократить до 30 тысяч сотрудников

08:57, 20 июля 2015
Финансы
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Основная причина - минимизация расходов до 2017 года.

Barclays сокращает штат сотрудников на 30 тысяч / www.arabianbusiness.com

Один из крупнейших в мире британский финансовый конгломерат Barclays планирует сократить до 30 тыс. сотрудников в двухлетний период, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times.

По данным источников в руководстве компании, сокращения пройдут в рамках программы по минимизации расходов до 2017 года.

Читайте такжеБритания проведет референдум о внесении изменений в договора ЕСКоличество сотрудников будет снижено до планки 100 тыс. человек. В банке считают, что благодаря этому можно удвоить стоимость акций на рынке.

Отмечается, что в июле также была анонсирована отставка исполнительного директора банка Энтони Дженкинса.

Ранее сообщалось, что в Barclays планируют уволить 19 тыс. сотрудников в ближайшие три года.

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