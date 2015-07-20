Стоимость золота упала до 5-летнего минимума

Стоимость золота демонстрирует отрицательную динамику на торгах в понедельник, 20 июля, обновив очередной минимума за пять лет, на укреплении доллара, вызванном ожиданиями инвесторов скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, передает ПРАЙМ.

Так, августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 24,9 доллара, или на 2,2% - до 1107 долларов за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов он пробил минимум с марта 2010 года в 1088,05 доллара за унцию, достигнув отметки в 1080 долларов за унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,75% - до 14,58 доллара за унцию.

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