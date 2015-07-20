В оккупированном Крыму никак не могут создать игорную зону: нет заявок от операторов

Нелегитимная власть оккупированного Россией Крыма испытывают сложности с поиском оператора будущей игорной зоны, заявил "председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике" Виталий Нахлупин, передают "Новости Крыма".

«К сожалению, у нас нет оператора, который рассказал бы нам четко и ясно о стратегии развития данного кластера. К сожалению, исторического опыта в Крыму у нас просто нет, а потенциальный оператор, который мог бы нам все это рассказать, наверное, взвешивает риски захода в проект по данному кластеру. У нас даже одного оператора (нет – ред.), не говоря уже о каком-то пуле, где бы у нас имелся выбор», – констатировал он.

Читайте такжеФранцузский друг Путина хочет заработать на строительстве парка развлечений в оккупированном РФ КрымуПо его словам, без такого оператора невозможно даже разработать концепцию развития игорной зоны на полуострове.

«Мы можем сегодня говорить о площади, об инфраструктурных проектах по обеспечению игорной зоны. Но, к сожалению, профессионально выстроить процесс, каким же образом получить финансовый результат по участникам этой зоны, здесь должен работать узкоспециализированный оператор, который с точки зрения экономики должен нам доказать полезность этого процесса», – подчеркнул Нахлупин.

В июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал

закон о создании игорных зон в аннексированном Крыму и на Кубани. Среди вариантов размещения игорной зоны на полуострове рассматривались Большая Ялта, Коктебель и Раздольненский район. В феврале нелегитимный министр финансов оккупированного Крыма Владимир Левандовский заявил, что из-за санкций создание игорной зоны на полуострове затягивается.