Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию "Интербанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год, до 23 июля 2016 года, ликвидацию «Интербанка», сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, также фонд продлил полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию «Интербанка» 24 июля 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

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«Интербанк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).