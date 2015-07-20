Греция выплатит кредиторам почти 7 миллиардов евро

После заключения на прошлой неделе соглашения о спасительном срочном кредите, правительство Греции постановило погасить свои долги перед кредиторами на общую сумму около 6,8 миллиардов евро (7,4 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Еkathimerini со ссылкой на Bloomberg.

Министерство финансов Греции сделало подобное заявление ввиду начала работы греческих банков после трехнедельного перерыва, который был предпринят с целью предотвращения экономического коллапса.

"Выплаты, решение о которых правительство Греции приняло в понедельник, будут производиться за счет средств Европейского центробанка, МВФ и Греческого центробанка", - заявил пожелавший остаться неизвестным представитель Министерства финансов.

Поскольку продолжает функционировать указ об ограничении суммы, которую можно снять со счета в течении дня, жители Афин выстроились в очереди в банки чтобы забрать депозиты или оплатить счета.

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И хотя граждане Греции уже увидели первые признаки стабилизации, правительству еще только предстоит международный диалог о предоставлении программы помощи, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель выступила против любого списания долгов, пока Греция не согласует детали предложенных экономических реформ.

"На данный момент завершен первый этап переговоров, но сам вопрос еще будет обсуждаться", - заявила Меркель в воскресенье во время своего интервью на немецком телевидении. "Не сейчас, но вскоре", - добавила она.

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