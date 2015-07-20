Гривня на межбанке упала до 22,15 за доллар

В понедельник, 20 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,00/22,15 грн.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,87/24,03, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3897.

Читайте такжеГонтарева считает, что пока рано отменять валютные ограничения

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,0827 грн/долл., к этому часу заключено 30 сделок на сумму 14,18 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,02/22,08.