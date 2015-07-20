Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Аналитики FOREX CLUB в Украине рассматривают два сценария развития ситуации на валютном рынке на текущей неделе - они будут формоваться под влиянием достижения договоренностей по реструктуризации долга и возможного применения моратория, а также ожиданий купонных выплат по еврооблигациям 24 июля.

Читайте такжеЯресько: возможный технический дефолт не окажет влияния на банковскую систему УкраиныОптимистический сценарий предполагает достижение договоренностей Украины с кредиторами по реструктуризации внешнего долга. В таком случае, давление на курс может значительно снизиться и котировки валют откатятся вниз. Учитывая принятие парламентом законопроектов, требуемых для получения следующего транша МВФ, а также помощи от Всемирного банка, Японии и Германии, ослабляются опасения срыва сотрудничества с кредиторами, что также позитивно отражается на динамике курса. Курс продажи безналичного доллара может вернуться в диапазон 21–22 грн с колебанием вблизи нижней границы. Курс продажи наличного доллара с некоторым запаздыванием будет абсорбировать ликвидность от выплат по вкладам ликвидированных банков, и может достигнуть 22–23 грн.

При негативном сценарии рассматривается отсутствие договоренностей с кредиторами до начала купонных выплат 24 июля. При этом, правительство может использовать мораторий на выплату, что будет расценено как технический дефолт. На государство значительного влияния это не окажет, кроме будущего более дорого размещения облигаций. Более значимые последствия ощутит частный сектор, для которого ухудшатся условия кредитования и возрастет стоимость обслуживания долга и страхования, а также может усложниться сама работа с внешними партнерами по контрактам (переход на предоплату, повышение стоимости банковских услуг). В результате, давление на доллар США может сохраниться, однако незначительное, по причине нехватки ликвидности и дороговизны ресурса, поскольку НБУ займет активную позицию. Курс продажи безналичного доллара США в таком случае может колебаться в диапазоне 22–23,2 грн, наличного 24–25,5 грн.

На стоимость евровалюты будет оказывать влияние, в первую очередь, динамика доллар/гривня на межбанке, а также евро/доллар на мировом рынке. Вероятно, евро останется под давлением продавцов, прогнозирует Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.