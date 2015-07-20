Международные аналитики: России угрожает дефолт уже через 2-3 года

Через 2-3 года РФ может столкнуться с дефолтом федерального правительства, вызванным значительными объемами региональных долгов.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P).

В частности, как отмечается, долговая нагрузка более 80 регионов РФ за последние 5 лет удвоилась - до 2,4 трлн рублей ($42 млрд).

По словам экспертов, нагрузка на финансы регионов будет расти до критического уровня на протяжении двух или трех лет, повышая риск финансовых вливаний из федерального бюджета - дефицитного впервые с 2010 года.

"Сейчас у федерального центра есть возможность помочь регионам. Через три года может быть меньше ресурсов, а региональные долги увеличатся, что выльется в больший риск", - отмечает Карен Вартапетов, замдиректора агентства S&P в московском офисе.

Как отмечают эксперты, угрозы возрастают еще и в связи с тем, что санкции за агрессию РФ в Украине закрывают доступ к рынкам капиталов, что заставляет местную власть в РФ финансировать социальные расходы за счет дорогих банковских кредитов.

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В то же время, по мнению специалистов, со временем даже существующий доступ к рыночным источникам финансирования может быть частично закрыт для некоторых регионов России.

Также в этих регионах могут возникнуть сложности с рефинансированием существующей задолженности, поскольку банки становятся все более разборчивыми в оценке регионального риска.

Самым проблемным эксперты называют Чукотский автономный округ, долг которого составляет 144% от дохода региона.