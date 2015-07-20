Яценюк: на индексацию зарплат и пенсий нужно 12 миллиардов гривень

В Украине на проведение индексации заработных плат и пенсий граждан необходимо выделить из государственного бюджета 12 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания коллегии Минсоцполитики.

«Мы должны провести индексацию в соответствии с принятым законом с 1 декабря. В моих интересах, как премьер-министра, найти средства на индексацию... По разным оценкам, на индексацию нам необходимо дополнительно около 12 млрд грн», - сказал Яценюк.

По его словам, данные средства могут быть получены от детенизации экономики, увеличения доходов, полученных от таможен, а также от ликвидации налоговых ям и остановки «отмывания» НДС.

Премьер напомнил, что на минувшей неделе Минобороны получило дополнительно 5,2 млрд грн из-за уменьшения расходов других ведомств.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая Яценюк заявил, что правительство готово обсудить с парламентской коалицией план индексации доходов граждан.

Он напомнил, что коалиция предполагала осуществление такой индексации с 1 декабря 2015 года. «Мы готовы к этой индексации. Я первый, кто заинтересован в том, чтобы перенести срок индексации на период раньше, но для этого надо изыскать ресурс и вместе, сообща, как сказал председатель парламента, встретимся вместе с Министерством финансов, Министерством социальной политики, профильным комитетом и откровенно скажем, есть ли у нас сегодня доходы, чтобы проиндексировать денежные доходы граждан», - заявил премьер.

7 июня министр финансов Украины Наталия Яресько сообщила, что государство не имеет средств на индексацию социальных выплат и зарплат. «Нет для этого денег. Я очень хочу как можно скорее индексировать социальные выплаты, мы понимаем важность поддержки граждан. Но реального профицита бюджета нет. Если я увижу какие-то увеличения поступлений от детенизации, уничтожения «налоговых ям», контрабанды или каких-либо других на сегодняшний день не предусмотренных источников, готова пересматривать соцвыплаты», - сказала Яресько.

В то же время Яресько отметила, что министерство хочет как можно скорее провести индексацию зарплат и пенсий.