В Греции после трехнедельного перерыва открылись банки

После трехнедельного перерыва в Греции открылись банки. Перед входом в финансовых учреждений образовались очереди, сообщает украинская служба "Немецкой волны".

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Такой шаг СМИ называют первым признаком возвращения к нормальной жизни, накануне возобновления переговоров об очередном пакете финансовой помощи со стороны международных кредиторов.

Граждане смогут осуществлять операции с банковскими чеками, переводить средства, снимать наличные с банкоматов, или получить доступ к своим депозитным ящикам в банках. Впрочем, некоторые ограничения будут действовать и в дальнейшем. Это касается, в частности, безналичного перевода денег за границу.

Так же будут действовать и ограничения на сумму наличных денег, которую граждане могут снять с банкоматов. Впрочем, лимит увеличен с 60 до 420 евро в сутки. "Контроль за капиталом, ограничение выплат останутся, но мы переходим на новую стадию, которая, как мы все надеемся, приблизит к стабилизации", - сказал руководитель ассоциации греческих банков Лука Кацели.

Представители греческих банков заявили, что перебои в работе финансовых учрежденийне исключены. Но в целом, они рассчитывают на слаженную работу. "Я не ожидаю больших проблем, наша сеть и сети конкурентов готовы обслуживать наших клиентов", - сказал сотрудник одного из крупнейших греческих банков Piraeus Bank. "Могут возникнуть очереди, поскольку немало людей захотят забрать деньги из депозитных ящиков", - сказал он.