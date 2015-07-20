Министр финансов Германии предлагал Греции 50 миллиардов евро за выход из еврозоны - СМИ

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле был готов предоставить Греции 50 млрд евро в случае, если страна согласится выйти из еврозоны.

Об этом сообщает издание EurActiv со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Европейская правда.

Шойбле предполагал, что новое греческое правительство поддержит выход Греции из еврозоны, и был готов "выложить деньги на стол, чтобы подтолкнуть его к такому шагу".

Как пишет издание, еще до референдума в Греции относительно предложений кредиторов, который состоялся 5 июля, Шойбле ставил вопрос о том, сколько денег хочет Греция за то, чтобы покинуть еврозону.

Вместе с тем, согласно информации издания Heard in Europe, Шойбле имел в виду конкретную сумму - 50 млрд евро.

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В случае, если бы Греция выбрала выход из еврозоны, 300 млрд евро долга Греции были бы потеряны для кредиторов, однако полученные 50 млрд евро "пригодились бы для греческого правительства для развития новой финансовой системы".

В то же время, как известно, 12 июля премьер-министр Греции решил выполнить пожелания большинства греков и оставить страну в еврозоне, согласившись на ряд болезненных реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что минфин Германии разослал правительствам стран еврозоны документ, который предусматривал вариант временного выхода Греции из еврозоны - на 5 лет.