Гривня на межбанке к вечеру осталась на уровне 22,15 за доллар

В понедельник, 20 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,15.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8348/23,9906, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3856/0,3885.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0321 грн/долл., к этому часу заключено 472 сделки на сумму 345,67 млн долл