Гривня на межбанке к вечеру осталась на уровне 22,15 за доллар
17:37, 20 июля 2015Финансы
531
Котировки украинской валюты по отношению к американской не изменились к закрытию торгов.
REUTERS
В понедельник, 20 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,15.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8348/23,9906, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3856/0,3885.
Читайте такжеГривня на межбанке упала до 22,15 за доллар
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0321 грн/долл., к этому часу заключено 472 сделки на сумму 345,67 млн долл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter