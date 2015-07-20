Россию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефть

Из-за колебаний курсов в паре евро-доллар на валютном рынке возможен шок. Не исключено, что он произойдет в четвертом квартале 2015 года.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.

«Падение рубля может превысить естественный уровень снижения, обусловленный падением цен на нефть», — отмечают аналитики банка. Они также предсказывают, что в четвертом квартале ускорится отток капитала (на дополнительные 5 миллиардов долларов).

Не стоит ждать восстановления цен на нефть до 65 долларов за баррель, говорится в обзоре. На стоимость энергоносителей окажут давление экономическое замедление в Китае и рост предложения иранской нефти. С учетом этих факторов российская марка Urals в среднем может стоить 55 долларов за баррель.

«Результаты наших расчетов показывают, что в этих условиях страну ждет еще один год без роста потребления: инфляция снижается», — комментируют эксперты Сбербанка. Инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а реальные доходы будут падать и в 2016 году, поясняют они.

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Аналитики предупреждают, что переход к режиму большей бюджетной экономии неизбежен, а пенсии будут проиндексированы на 5,5 процента в 2016 году (ниже уровня инфляции) — это дополнительно ударит по доходам россиян. «Выход из рецессии откладывается до 2017 года», — отмечается в докладе ЦМИ Сбербанка.

К 16:50 мск доллар на Московской бирже стоил 56,97 рубля (на 2 копейки дороже, чем днем ранее), евро — 61,73 (минус 4 копейки). Официальный курс американской валюты на 21 июля — 56,83 рубля, единой европейской — 61,69.

16 декабря 2014 года в ходе биржевых торгов доллар пробил отметку в 80 рублей, евро — в 100. Этот день начали называть «черным вторником» (по аналогии с «черным понедельником» 17 августа 1998 года, когда Россия объявила дефолт).