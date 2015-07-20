Греция выплатила Европейскому цетробанку 4,2 миллиарда евро

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о выплате 3,5 миллиардов евро по облигациям и 700 миллионов евро процентов, которые имели решающее значение.

Если бы правительство Греции объявило дефолт по выплате облигаций, ЕЦБ мог прекратить экстренную поддержку ликвидности греческих банков.

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Ранее УНИАН сообщал, что после заключения на прошлой неделе соглашения о спасительном срочном кредите, правительство Греции постановило погасить свои долги перед кредиторами на общую сумму около 6,8 миллиардов евро