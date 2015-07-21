Министерство по делам оккупированного Крыма ликвидируют до 1 декабря

Данное постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Завершить ликвидационные мероприятия по упразднению Министерства Российской Федерации по делам Крыма до 1 декабря 2015 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутин дал добро на ликвидацию Министерства по делам оккупированного Крыма

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявлял, что министерство по делам Крыма будет ликвидировано.

Министерство по делам Крыма создавалось весной 2014 года после аннексии Крыма.