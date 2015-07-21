В Китае заработал банк развития БРИКС, на базе которого хотят создать альтернативу МВФ

В Шанхае приступил к работе банк развития БРИКС, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Основной задачей банка является финансирование различных инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и развивающихся странах.

Читайте такжеСтраны БРИКС создали валютный резервный пул на $100 миллиардовВзнос каждого из государств БРИКС в капитал банка составляет $2 млрд, общая сумма - $10 млрд. Первым президентом банка стал представитель Индии, штаб-квартира организации будет располагаться в Китае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов.

Входящие в БРИКС страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – рассчитывают на базе нового банка создать альтернативу международным финансовым институтам, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, в которых определяющую роль играют США.

В 2006 году Российская Федерация выступила с инициативой создания БРИК — нового глобального форума, объединяющего Бразилию, Россию, Индию и Китай. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).